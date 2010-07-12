Тимошенко дала свідчення парламентській слідчій комісії

Екс-прем’єр-міністр, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО попереджає про небезпеку дестабілізації державної фінансової системи у разі виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо виплати компенсації компанії "РосУкрЕнерго" за 11,1 млрд. кубометрів газу, оформленого у 2009 році на користь Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань рішення Стокгольмського арбітражного суду.

"Якщо у України будуть вилучені 5,4 млрд. доларів - це точно в найближчий час призведе до підвищення цін на газ для населення, це вплине на стабільність національної валюти. Якщо вони заберуть ті гроші у державі - це вплине на стабільність виплати з державного бюджету грошей Пенсійного фонду, грошей на заробітну плату, на підтримку реального сектора економіки", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр нагадала, що сума компенсацій дорівнює 20% державного бюджету. "Коли у держави вилучається така сума, зрозуміло, що держава потрапляє в систему розгубленості. У той же час треба чітко сказати, куди підуть ці 5,4 млрд. доларів. Це найбільша мегакорупційна оборудка, яка за будь-які часи незалежної України робилася діючою владою", - наголосила вона.