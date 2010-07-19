Лужков подарував Януковичу чашу, з якої п'є бригада будівельників

Лужков подарував Януковичу на 60-річчя символічну Москва. 19 липня. УНІАН. Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ подарував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ на 60-річчя символічну чашу, з якої п`є бригада будівельників.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Я подарував символіку, яка є чашею, що називається «Братіна», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Він пояснив, що з цієї великої чаші спільно п`є будівельна бригада, яка, наприклад, будує будинок або виконує якісь інші роботи. «Разом п`є те, що в цю чашу налито, що налито, здогадайтеся самі», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

За його словами, це вельми символічний і простий красивий подарунок, який виконаний з каменя.