Завтра секретар Ради національної безпеки і оборони України Анатолій КІНАХ зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБОУ, 4 травня о 12.00 А.КІНАХ відвідає державний музей-заповідник "Битва за Київ у 1943 році" в с. Нові Петрівці Київської області, де зустрінеться з ветеранами Великої Вітчизняної війни - героями лютізького плацдарму.

Перебуваючи в музеї-заповіднику, А.КІНАХ візьме участь в урочистій церемонії закладання капсули під будівництво каплиці-дзвіниці. Секретар РНБО також поспілкується з ветеранами Великої Вітчизняної війни – героями лютізького плацдарму та привітає їх з Днем Перемоги.

Запрошуються представники засобів масової інформації.

Акредитація проводиться сьогодні до 18.00 за телефонами: 255-07-25, 234-56-99, 279-74-80.

Збір представників ЗМІ о 10.00 за адресою: вул. Хрещатик, 34 (біля приміщення Українського союзу промисловців і підприємців).

Від’їзд до с. Нові Петрівці о 10.15.