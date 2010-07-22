Комуністи у Криму мітингують під лозунгом «Регіони обіцяли - обдурили!»

Кримські комуністи закликають жителів автономної республіки до масових акцій протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги і вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єра Миколи АЗАРОВА відмінити постанову національного регулятора про подорожчання газу для населення з 1 серпня на 50%.

«Учасники зборів вимагають від Президента В.ЯНУКОВИЧА і його уряду відмінити антинародне рішення про підвищення ціни на природний газ і закликають кримчан вийти повсюдно на мітинги, демонстрації, а якщо необхідно і на страйки проти підвищення цін і тарифів на газ і комунальні послуги», - йдеться у заяві, ухваленій сьогодні на зустрічі з депутатами-комуністами рад усіх рівнів на головній площі Сімферополя.

Організована міськкомом КПУ зустріч переросла на мітинг проти підвищення цін на газ, повідомили УНІАН у прес-службі лідера комуністів Криму Леоніда ГРАЧА.

Головними гаслами акції були «Ні - підвищенню цін на газ!», «Ні - підвищенню цін на послуги ЖКГ!», «Регіони обіцяли - обдурили!».

Учасники мітингу засудили рішення Національної комісії регулювання електроенергетики і заявили, що уряд М.АЗАРОВА «послужливо виконує» вимоги Міжнародного валютного фонду.

«Можновладці цинічно оголосили народу, що збільшення ціни на газ приведе «всього лише» до подорожчання для населення теплопостачання і забезпечення гарячою водою на 20-25%, замовчуючи при цьому, що далі злетять вгору ціни і тарифи на продукти харчування, товари і послуги першої необхідності», - також наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня зростуть на 50%.

Поступове підвищення внутрішніх цін на газ до економічно обгрунтованого рівня є одним із зобов`язань України в рамках співпраці з МВФ.