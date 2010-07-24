Путін про Україну, демпінг, текучку і сирі теми

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін переконаний, що всі економічні проблеми у відносинах Росії і України, попри їх велику кількість, будуть вирішені, повідомляє РІА "Новости". "Торговельний обіг вийшов на докризовий рівень, але в нас ще дуже багато проблем", - зазначив російський прем`єр, підбивачи підсумки переговорів з головою української держави Віктором Януковичем.

Що стосується поточних планів, то вони, за словами Путіна, пов`язані з торговельним обігом.

"У нас іде ряд антидемпінгових розслідувань, в Україні відкриті розслідування, хоча ми домовилися цього не робити. Розглядається питання про можливі обмеження на постачання російського скла на Україну. Україна просить збільшити або не знижувати об`єми трубної продукції, яку купують в Україні наші нафтогазові компанії", - перерахував прем`єр.

"Усе це текучка, але вона важлива для конкретної економічної діяльності, для конкретних підприємств", - упевнений Путін.

Він визнав, що існують деякі суперечності між російськими і українськими підприємствами і міністерствами. "Але вони мають побутовий характер: ми знаходимо взаємоприйнятні розв`язки", - сказав прем`єр.

За його словами, об`єднання українського "Нафтогаза" і російського "Газпрому" на зустрічі не обговорювалося.

"Ми говорили про проблеми в наших відносинах у сфері енергетики, про розвиток трубопровідного транспорту, про розвиток ГТС України, про можливу участь Росії в різних проектах", - уточнив прем`єр, додавши, що поки ці теми "сирі".

Питання Чорноморського флоту також не обговорювалося на переговорах Путіна і Януковича.

Прем`єр повідомив, що в неділю, в день Військово-морського флоту РФ, за дорученням президента Росії Дмитра Медведєва в святкуваннях в Севастополі візьме участь спікер Держдуми Борис Гризлов.

Глава уряду додав, що однією з цілей його короткого візиту в Україну було особисте привітання Віктора Януковича з днем народження.