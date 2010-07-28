Азаров дасть прочуханки віце-губернатору

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ попереджає голів обласних державних адміністрацій про особисту відповідальність за погашення боргів підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) за спожиті природний газ та електроенергію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив, відкриваючи сьогодні засідання уряду.

«Те, що у нас теплокомуненерго не сплатили 55% спожитого газу ще за старими тарифами, - це показник того, наскільки відповідально ставилися керівники до цієї проблеми. Я поставив питання однозначно: у 2011 рік країна перейде без боргів. Я вимагаю, щоб особисто голови обласних державних адміністрацій відповідали за стовідсоткове погашення боргів за поточну плату», - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, прем’єр наголосив на необхідності за умови підвищення житлово-комунальних тарифів забезпечити належну якість житлово-комунальних послуг. «Люди справедливо нарікають, що тарифи підвищуються, а якість послуг знижується, тому за 2,5 місяці, які залишися до опалювального сезону, Міністерство житлово-комунального господарства повинно мобілізувати всі ресурси для того, щоб замінити всі труби, і ми не гріли повітря, не марнували воду, відремонтувати котельні, утеплити будинки тощо», - наголосив він.

М.АЗАРОВ також повідомив, що сьогодні на засіданні уряд розгляне питання про персональну відповідальність заступника голови однієї з обласних державних адміністрацій за неналежне виконання посадових обов’язків у сфері підготовки соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл до роботи в умовах осінньо-зимового періоду. Водночас, глава уряду не уточнив, про який саме регіон йдеться.