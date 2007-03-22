Кінах перетягне в коаліцію не всіх депутатів від ПППУ

Політрада Партії промисловців і підприємців рекомендує своїм народним депутатам розглянути питання щодо можливості приєднання до коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат Микола ОНІЩУК.

«Політрада ПППУ прийняла рішення щодо можливості вивчення питання відносно приєднання до коаліції», - сказав М.ОНІЩУК.

Він зазначив, що таким чином кожен народний депутат, що представляє ПППУ у фракції "Наша Україна", буде самостійно вирішувати питання щодо входження до коаліції.

М.ОНІЩУК зазначив, що поки депутати остаточного рішення з цього приводу не приймали. Однак, за його словами, з семи народних депутатів від ПППУ більшість приєднається до коаліції.

Він додав, що до коаліції ввійдуть дві третини парламентаріїв від ПППУ.

«Але до коаліції увійдуть не всі», - сказав М.ОНІЩУК.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи ввійде він до антикризової коаліції, М.ОНІЩУК наголосив, що рішення з цього приводу поки не приймав.

«Але я не відношуся до тих, хто був помічений у симпатіях до коаліції національної єдності», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада призначила голову ПППУ Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки України. Одразу після голосування члени «Нашої України» виключили А.КІНАХА з фракції. Також «Наша Україна» на початку наступного пленарного тижня має визначиться з питанням щодо подальшого членства ряду народних депутатів, які підтримали призначення А.КІНАХА на посаду міністра економіки. Після свого призначення А.КІНАХ не виключив, що депутати від ПППУ можуть вийти з фракції “Наша Україна”.