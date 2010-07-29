Тігіпко каже, що коаліції не вдасться повісити на нього всіх собак

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО переконаний, що якщо коаліція відправить його у відставку, то це тільки зміцнить його позицію.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Фокусу», текст якого розміщено на сайті видання.

С.ТІГІПКО в черговий раз запевнив, що самостійно йти з посади не планує. Він пояснив свою позицію тим, що нинішньою владою зараз ухвалюються багато потрібних для країни рішень, і він це дуже цінує. «Якщо завтра більшість у парламенті проголосує за мою відставку, то наступного разу у мене будуть сильніші позиції. Повісити, як ви говорите, усіх собак на мене буде складно. Вже пробували повісити проект нового податкового кодексу – не вийшло», - сказав він.