Азарова здивувала критика Тимошенко: сама винна?

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ здивований критикою з боку екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на рішення про підвищення тарифів на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

М.АЗАРОВ зазначив, що підвищення тарифів планувалося й під час співпраці України з Міжнародним валютним фондом за колишньою програмою.

«Я відзначу, що ця вимога МВФ, по-перше, нічим не відрізняється від торішніх угод, під якими стояв підпис Президента України Віктора ЮЩЕНКА і колишнього прем`єр-міністра (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН). І зараз, коли ці люди починають висловлювати своє обурення, то краще б вони звернулися до тексту підписаного ними документа», – сказав М.АЗАРОВ.

Він сказав, що підвищення ціни на газ неможливо було уникнути в результаті підписання харківських угод, оскільки ними ціна знижувалася лише на 100 доларів, а формула її розрахунку, визначена січневими контрактами 2009 року, не була змінена.

«Що дали харківські угоди? Вони відняли рівно 100 доларів від ціни газу, але вони хіба змінили формулу? Ні, вони формулу не змінили. Значить, ціна на газ продовжувала зростати – не із 330 доларів до 390, а із 230 доларів до 290. Але 60 доларів за тисячу кубометрів потрібно додати», – сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що Україна не припиняє свою роботу з Росією з метою добитися зміни формули розрахунку газу. «На кожній зустрічі ми використовуємо можливість для того, щоб переконати наших російських колег, знайти аргументи на користь перегляду цих угод (від січня 2009 року – УНІАН)», – сказав глава уряду.

При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день тенденції ринку свідчать про те, що зниження ціни на нафту і газ найближчим часом не буде.