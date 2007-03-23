Довгий вважає, що для Тимошенко депутати - знаряддя

Якщо закон про імперативний мандат для депутатів місцевих рад не буде скасовано, виникне «армія окремо взятого партійного лідера, а не представників народу», завив в інтерв`ю тижневику «Киевский телеграф» заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, за його словами, «якщо норми закону про імперативний мандат для депутатів місцевих рад не будуть скасовані, то ми одержимо велику кількість «слухняних» людей зі статусом депутата того або іншого рівня, армію окремо взятого партійного лідера, а не представників народу, до яких можна звернутися по допомогу»,

«Кожен депутат - це особа, якщо його обрали, значить, він чогось досяг, він уже заслуговує пошани. Якщо дивитися на депутата як на знаряддя, як це робить Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО), то скоро у політичної сили залишаться на всіх рівнях тільки ті люди, які потрапили туди як співробітники партійних офісів, ті, хто повністю залежний або звик необдумано виконувати будь-які команди», - зазначив секретар Київради.