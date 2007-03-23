Яценюк зустрінеться з послами країн ЄС
11:29, 23 березня 2007Політика
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Сьогодні о 12.00 відбудеться зустріч Трійки ЄС у форматі послів з новим міністром закордонних справ Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.
Як повідомили УНІАН у Відділі преси та протоколу Посольства Федеративної Республіки Німеччина, делегацію ЄС очолюватиме Райнгард ШЕФЕРС - Посол ФРН, яка зараз головує в ЄС.
У зустрічі також візьмуть участь керівник Представництва Європейської Комісії в Україні Ян БОУҐ і Посол Португалії Жозе Мануел Пессанья ВІЄҐАШ.
З огляду на майбутню поїздку А.ЯЦЕНЮКА до Брюсселю темами розмови будуть відносини між Європейським Союзом та Україною, а також розпочатий переговорний процес між Україною та Європейським Союзом щодо нової розширеної Угоди.
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