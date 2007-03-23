Яценюк зустрінеться з послами країн ЄС

Сьогодні о 12.00 відбудеться зустріч Трійки ЄС у форматі послів з новим міністром закордонних справ Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Як повідомили УНІАН у Відділі преси та протоколу Посольства Федеративної Республіки Німеччина, делегацію ЄС очолюватиме Райнгард ШЕФЕРС - Посол ФРН, яка зараз головує в ЄС.

У зустрічі також візьмуть участь керівник Представництва Європейської Комісії в Україні Ян БОУҐ і Посол Португалії Жозе Мануел Пессанья ВІЄҐАШ.

З огляду на майбутню поїздку А.ЯЦЕНЮКА до Брюсселю темами розмови будуть відносини між Європейським Союзом та Україною, а також розпочатий переговорний процес між Україною та Європейським Союзом щодо нової розширеної Угоди.