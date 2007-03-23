Наша Україна виключає зрадників

Сьогодні фракція «Наша Україна» виключила із свого складу народного депутата Олексія ФЕДУНА за входження до Коаліції національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив лідер фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, це рішення було прийнято, оскільки вчора в парламенті було оголошено про входження О.ФЕДУНА до коаліції.

В.КИРИЛЕНКО зазначив, що “Наша Україна” має намір ухвалити такі ж рішення і щодо решти п’яти народних депутатів, які сьогодні увійшли до коаліції.

На запитання журналістів, скільки ще народних депутатів із фракції “Наша Україна” можуть увійти до коаліції, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що фракція монолітна, хоча представники парламентської коаліції продовжують агітувати “нашоукраїнців” увійти до коаліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні було оголошено про входження до коаліції народних депутатів з фракції “Наша Україна” Анатолія ШКРІБЛЯКА, Лева ГНАТЕНКА, Василя ГУРЕЄВА, Віктора ЛЕЩЕНКА, Віталія МАЙКА.