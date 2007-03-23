Новопризначений міністр опублікував дані про свої доходи

У 2006 році новопризначений міністр охорони здоров’я Юрій ГАЙДАЄВ отримав загальний сукупний дохід в сумі близько 141 тис. 731 грн.

Як зазначається в декларації, розповсюдженій сьогодні у парламенті перед його призначенням на посаду міністра, всі ці доходи є заробітною платою.

Водночас загальний сукупний дохід членів сім’ї Ю.ГАЙДАЄВА у 2006 році становив 331 тис. 005 грн. Як зазначено в декларації, у нього є дружина, а також донька та син.

У приватній власності Ю.ГАЙДАЄВА - 0,13 га землі, житловий будинок площею 138 кв. м, а також квартири площею 77,96 кв. м та площею 41,57 кв. м.

Також Ю.ГАЙДАЄВ має автомобіль «Тойота», об’єм двигуна якого - 3500 куб. м. Членів його сім’ї мають автомобіль «Субару», об’єм двигуна - 3000 куб. м.

У розділі, де йдеться про вклади у банках, цінні папери та інші активи стоять прочерки як в його графі, так і в графі членів сім’ї.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України призначила Ю.ГАЙДАЄВА міністром охорони здоров’я. З грудня 2005 р. до цього призначення він обіймав посаду заступника міністра охорони здоров’я.