Жовтяк обіцяє дійти до Європейського суду

Євген ЖОВТЯК, якого Верховний Суд України поновив на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, має намір звернутись до Державної виконавчої служби та Європейського суду у разі невиконання Президентом України Віктором ЮЩЕНКО рішення ВСУ.

Про це Є.ЖОВТЯК повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він нагадав, що відповідно до законодавства глава держави має 15 днів, щоб виконати рішення суду. Цей термін, наголосив Є.ЖОВТЯК, спливає наступного вівторка, 27 березня.

За словами Є.ЖОВТЯКА, у вівторок він має право написати заяву до Державної виконавчої служби щодо порушення процедури примусового виконання рішення суду.

Як пояснив Є.ЖОВТЯК, відповідно до закону “Про Державну виконавчу службу” після його звернення державний виконавець повинен написати лист посадовій особі, яка не виконує рішення суду. Якщо ж протягом семи днів посадовець знову не виконує рішення суду, до нього можуть бути застосовані санкції - від накладання штрафу до порушення кримінальної справи.

Є.ЖОВТЯК зауважив, що у даному випадку мова може йти про політичну відповідальність Президента (імпічмент - УНІАН), оскільки кримінальну справу порушити проти глави держави не можна.

Також він не виключає можливості звернутися до Європейського суду з прав людини щодо невиконання рішень українських судів.

“Наступного тижня обидва ці шляхи будуть застосовані..., якщо не буде виконане рішення суду”, - зазначив Є.ЖОВТЯК.

Водночас він висловив сподівання, що рішення Верховного Суду Президентом буде виконано. Хоча, за словами Є.ЖОВТЯКА, зустріч з В.ЮЩЕНКОМ та главою Секретаріату Віктором БАЛОГОЮ, показали “що вони, на жаль, поки не готові виконувати рішення суду”.

Є.ЖОВТЯК розповів, що йому навіть пропонували посаду заступника голови РНБО. За словами Є.ЖОВТЯКА, він відмовився, оскільки, на його переконання, це означатиме, що порушується Конституція через невиконання рішення суду.

При цьому Є.ЖОВТЯК наголосив, що спочатку він має бути поновлений на посаді, і вже потім можна обговорювати “інші варіанти”.

Як повідомляв УНІАН, Є.ЖОВТЯК очолював Київську обласну державну адміністрацію з лютого 2005 року по травень 2006 року. 24 травня Президент В.ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з цієї посади. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду.

13 березня 2007 року Верховний суд України ухвалив рішення про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА.

Того ж дня В.ЮЩЕНКО назвав “шоу” поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді голови Київської ОДА. «Якщо йти варіантом шоу і продовжувати ту логіку, яку ініціює Є.ЖОВТЯК або його оточення в цьому питанні, переконаний, що вона не робить честі такій людині, як ЖОВТЯК», - сказав Президент.

Тоді ж прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА заявила журналістам, що єдиним губернатором Київської області, якого визнає Президент України, є Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

20 березня В.ЮЩЕНКО провів зустріч з Є.ЖОВТЯКОМ.