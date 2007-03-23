Янукович запросив п`ятьох журналістів на чай до себе додому

Віктор Янукович запросив до себе на чай журналістів. Гостина має відбутися в неділю. Домовленість відбулася на сьогоднішній прес-конференції після того, як журналіст газети "Сегодня" нагадав прем`єру про те, що і Ющенко, і Тимошенко запрошували представників ЗМІ до себе додому.

" Я підготую чай, ви подивитесь. Може, з камерою, подивитесь як я живу. В мене стіл є на 6 персон, більшого столу немає. Якщо не заперечуєте, я буду за цим столом, можна п`ять журналістів, і ми поговоримо про життя", - сказав він.