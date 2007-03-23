Луценко вважає Цушка ”Васею з колгоспної водокачки”

Лідер “Народної самооборони”, екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко у інтерв`ю виданню “Україна молода” заявив, що про плановане проведення обшуку у його квартирі він знав заздалегідь. “Про обшук я знав наперед — слава Богу, нормальних людей всюди вистачає, у прокуратурі, міліції й навіть судах. Рішення про обшук прокуратура подала до суду наприкінці минулого тижня, а вже наступного дня я про це знав”, - ствердив Луценко.

Також він підкреслив, що діяльність «Народної самооборони», з якою Луценко пов’язує підвищену увагу Генпрокуратури до своєї персони, не зводиться до підтримки якоїсь однієї партії чи протидії іншим. “На жаль, усі вони брехливі й зрадницькі, принаймні ті, які мають фракції в парламенті, - сказав Луценко. - Хто раніше, хто пізніше, хто більшою мірою, хто трохи меншою, але всі вони зрадили своїх виборців. Перепрошую за фразу, що вже стала банальною, але сліпоглухонімий хохол — мрія будь-якої влади”.

Усупереч цьому екс-міністр обіцяє похід на Київ активних громадян. "Ми підемо під вікна до Президента і скажемо: Вікторе Андрійовичу, слухай нас, закінчуй безплідні консультації з Морозом і Януковичем, ці розмови зайців і вовків, як краще жити в лісі... Ми прийдемо під стіни Верховної Ради і скажемо: ми протестуємо проти більшості, сформованої на основі зради та брехні, і у зв`язку з цим ми вимагаємо... Що — це вже мають визначитися самі люди. Ми підемо до уряду і заявимо: Вікторе Федоровичу, відповідайте за «базар», де покращення нашого життя вже сьогодні? І далі — конкретні вимоги, можливо, персональні відставки”.

Навряд чи це закінчиться зміною уряду, на цьому зауважив сам Луценко, зміною більшості в парламенті. “Але політикам принесуть «чорну мітку».

Лідер Народної самооборони не вірить у те, що діяльність нинішнього очільника МВС Василя Цушка стане на перешкоді планам Луценка. Проте украй негативно ставиться до закликів міністра не ходити на мітинги, щоб у країні зберігався порядок. "Це тільки Вася з колгоспної водокачки може закликати: не ходіть на мітинги, щоб нам було простіше охороняти ваші права! Так само можна було б закликати: не купуйте мобілок, щоб було менше грабунків на вулицях,” – сказав Луценко.