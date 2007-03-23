Янукович думає, що Луценко небезпечно грає

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ ставиться до Громадянського руху “Народна самооборона” як до «авантюристичної» організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Києві на прес-конференції.

“Я ставлюся до «Народної самооборони» як до авантюристичної організації, яка небезпечно грає. Знаєте, якщо послухати, а я читаю постійно виступи - мені дають, - якщо послухати ці заклики, які звучать – йти на Київ, походи і так далі... Небезпека у тому, що не тому, що люди прийдуть нормальні, але разом з нормальними людьми можуть прийти і ті, які здійснюватимуть беззаконня», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр розповів, що під час його поїздок регіонами України до нього підходять люди, особливо жінки, зокрема із західних областей, з питанням: «Скажіть, навіщо нам це треба?».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, одна жінка підійшла до нього і сказала: “Попередили мого сина: якщо ти не підеш, то ми з тобою розбиратимемося. Ну як жити можна так?”.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що у межах своїх повноважень діятиме, захищаючи не власні інтереси, а інтереси людей, якщо хто заважатиме людям жити спокійно в цій країні, лякатиме людей, матерів, гнатиме їхніх дітей в якісь походи”, прем`єр має намір знайти законне рішення і не допустити подібного.

Як заявив В.ЯНУКОВИЧ, в країні спостерігається «спокійний настрій» і економічне зростання. “Це треба зараз – походи? А якщо хтось в них використає зброю, скажіть будь ласка? Все це можливо. Головна мета – для чого це робиться, навіщо нам війна, хто до цього закликає”, - сказав він.