Янукович розповів про ліжко, їжу і мультфільм

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що його особисте життя не змінилося після призначення прем`єр-міністром у серпні 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я звик їсти просту їжу, спати на одному ліжку, але добираюся до нього не раніше 12-ї ночі», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єра, його особисте життя не змінилося. «Я готовий працювати з навантаженням, і тоді я комфортно почуваюся», - пояснив він.

На питання журналістів, який останній фільм він дивився – український, російський або американський – В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Востаннє я дивився зі своїм онуком мультфільм, тому що не зміг від нього відчепитися: він хотів, аби я висловив свою точку зору на цей мультфільм».

Прем`єр також повідомив, що продовжує підтримувати контакти з Єнакієвим, де народився і прожив майже 34 роки. «Це дуже складне місто, це велике промислове місто. Єнакієвський металургійний завод, шахти та інші промислові підприємства зі складною економікою», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава уряду нагадав, що свого часу був одним із ініціаторів відновлення роботи Єнакієвського металургійного заводу – базового для розвитку міста. «Це підприємство розвивається, і я стежу, як там здійснюються інвестиційні проекти, і що вони дають місту», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, він також володіє інформацією про ситуацію у вугільній галузі. «Мер Єнакієвого – мій вихованець, і я хочу зазначити, що він обраний вже на другий термін з великою перевагою, до нього є довіра людей. Там здійснюються місцеві програми, і у цього міста є майбутнє», - вважає він.

Прем`єр також повідомив, що щорічно відвідує Єнакієве. «Мені не соромно за свою поведінку по відношенню до свого рідного міста і школи, в якій я навчався», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він вважає, що зараз він як прем`єр-міністр створюватиме умови, за яких «люди, здатні своїми руками змінювати своє життя, зможуть це робити».

«Я сподіваюся, що оцінку моїй власній роботі даватиме український народ. Якщо будуть президентські вибори – то на президентських виборах, а якщо будуть парламентські – то на парламентських виборах народ дасть оцінку роботи моєї партії (Партії регіонів)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.