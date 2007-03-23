Фігурант у справі про отруєння Ющенка Сацюк ”хворіє за кордоном”

Колишній перший заступник голови СБУ Володимир САЦЮК переконаний в тому, що певні високопосадовці намагаються «призначити» його винним в отруєнні Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив адвокат В.САЦЮКА Віктор ПЕТРУНЕНКО, озвучивши заяву свого підзахисного.

Як сказано у заяві В.САЦЮКА, «спроба кримінального переслідування мене за невчинені злочини, як це визнають у своїх службових документах посадові особи Генеральної прокуратури – автори цієї брудної кримінальної справи, викликана саме бажанням зацікавлених високих осіб в порушення будь-яких правових норм без будь-яких законних підстав «призначити» мене винним в отруєнні колишнього кандидата в Президенти України, нині Президента України В.ЮЩЕНКА».

За словами В.САЦЮКА, його не лише «бездоказово» обвинуватили у підробці документів про отримання військових звань, а й навіть «оголосили обвинуваченим у присвоєнні власної заробітної плати за час роботи на посаді першого заступника голови Служби безпеки України».

На переконання В.САЦЮКА, ці звинувачення «взагалі є абсурдними і не мають аналогів у слідчій та судовій практиці».

Відповідаючи на запитання журналістів, де саме зараз знаходиться В.САЦЮК, В.ПЕТРУНЕНКО ухилився від конкретної відповіді, зазначивши при цьому, що у даний час його підзахисний хворіє і перебуває поза межами України.

У той же час, адвокат запевнив, що В.САЦЮК готовий співпрацювати зі слідством у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА. «Як тільки стан здоров’я дозволить, В.САЦЮК буде зустрічатися зі слідчими», - сказав В.ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК обіймав посаду першого заступника голови СБУ з квітня по грудень 2004 року.

Кримінальну справу стосовно В.САЦЮКА було порушено Головним слідчим управлінням Генпрокуратури України у 2005 році за частиною 3 статті 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), частиною 2 статті 366 (службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки) і частиною 3 статті 358 (використання явно підробленого документа) Кримінального кодексу України. У справі було винесено постанову про залучення його як обвинуваченого за вказаними статтями Кримінального кодексу України. В.Сацю4а було оголошено у міжнародний розшук.

У березні цього року Генпрокуратура закрила кримінальну справу проти В.САЦЮКА за відсутністю складу злочину.

Під час президентської виборчої кампанії восени 2004 року В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином. Розслідування кримінальної справи про його отруєння досі не завершене.

20 грудня 2006 р. В.ЮЩЕНКО заявив, що був отруєний на дачі колишнього заступника голови СБУ В.САЦЮКА.

18 березня в ефірі "5 каналу" В.ГЕЛЕТЕЙ заявив, що на дачі у ВСАЦЮКА під час вечері за участю на той час кандидата у президенти Віктора ЮЩЕНКА плов до столу подавав не офіціант, а людина з оточення В.САЦЮКА.

В.ГЕЛЕТЕЙ не виключив можливості, що плов отруїли саме тоді, коли казан зі стравою потрапив до рук колишнього правоохоронця, і саме він подавав страву до столу кожному окремо.

За словами В.ГЕЛЕТЕЯ, “ ця людина - колишній офіцер спецпідрозділу. Більше того, ця людина двічі притягалася до кримінальної відповідальності. Перший раз - за здирництво, за вимагання. Справа була закрита за допомогою пана САЦЮКА. Другий раз він, уже будучи звільненим зі спецпідрозділу, притягуєтся до кримінальної відповідальності, знаходиться 11 місяців під слідством і теж справа була закрита за допомогою САЦЮКА ”.