Свій перший візит у статусі глави МЗС Яценюк здійснить до Брюсселя

У понеділок, 26 березня, міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК здійснить свій перший закордонний візит на посаді глави зовнішньополітичного відомства до Брюсселя на запрошення Комісара Європейської комісії з питань зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, програмою візиту заплановані зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, а також з представниками Європейського парламенту, зокрема з віце-президентом Європарламенту Мареком СІВЕЦОМ, керівником комітету ЄП у закордонних справах Яцеком САРІУШ-ВОЛЬСЬКИМ та керівництвом делегації ЄП по зв’язках з Україною.

Під час перебування у Брюсселі А.ЯЦЕНЮК проведе регіональну нараду з послами України в Королівстві Бельгія, Великій Британії, Королівстві Нідерландів, Португалії, Франції та Федеративній Республіці Німеччина, а також з представниками України при міжнародних організаціях. У ході наради міністр планує обговорити стан та перспективи двосторонніх відносин України з країнами європейського регіону та взаємини України з міжнародними організаціями.

27 березня А.ЯЦЕНЮК продовжить перебування у Брюсселі у складі делегації на чолі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у рамках його візиту до європейської столиці.