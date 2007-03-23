Луценко сподівається, що у Тимошенко є голова на плечах

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО не вважає, що його рух є конкурентом для Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Житомирі.

«У нас немає жодної конкуренції з БЮТом, бо я не очолюю жодну з політичних партій», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. Він повідомив, що «Народна самооборона» підтримує всі демократичні партії.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що БЮТ є найпотужнішою політичною силою в Україні, але цей блок не є самодостатнім і потребує співпраці з іншими демократичними силами.

Ю.ЛУЦЕНКО вчергове спростував припущення, що все, що з ним відбувається останнім часом, є піар-технологією, а також те, що його рейтинг може перевищити рейтинг БЮТ. За його словами, це робота політтехнологів.

«Я сподіваюся, що у Юлії Володимирівни, крім гарячого серця, є і голова на плечах», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.