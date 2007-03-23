Ющенко вважає, що коаліція грає з вогнем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що створення Коаліції національної єдності шляхом переходу до неї опозиційних депутатів не відповідає принципам демократії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сумах, коментуючи приєднання деяких народних депутатів з опозиційних фракцій до парламентської більшості.

«Такого роду переходи можна назвати лише ревізією політичних результатів виборів 2006 року», – наголосив Президент. “Це нагадує мені сумну аналогію: коли створювалась антикризова коаліція, то кризи не було. Щоб це не стало продовженням цього ряду, коли ми говоримо про єдність, а насправді підміняємо це поняття іншими відносинами та іншими оцінками”, - зауважив В.ЮЩЕНКО, передає кореспондент УНІАН

В.ЮЩЕНКО переконаний, що ці кроки аж ніяк не сприяють політичній стабільності у країні.

На думку глави держави, такі процеси у міжфракційних відносинах та оголошення про створення Коаліції національної єдності не відповідають принципам демократії. «Тому важко сподіватися, що ці процеси приведуть до національної єдності», – переконаний В.ЮЩЕНКО.

“Це гра з вогнем, це гра на протистояння, це гра на політиці реваншу. Переконаний, що владі не це потрібно”, - підкреслив Президент.