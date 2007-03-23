Луценко з`ясував, що готується ”антимайдан”
Чому політик обрав опозицію
Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що міліція стає репресивним органом по відношенню до інакомислячих.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам у Житомирі.
«Я в опозиції, бо правоохоронна система стає репресивною системою щодо інакомислячих, а також механізмом по відбілюванню мафії в Україні», - сказав він.
Як аргумент на користь своїх слів він нагадав про закриття кримінальних справ проти екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ, а також закупівлю Міністерством внутрішніх справ спецтехніки для підрозділів «Беркут» в регіонах, що знаходяться поблизу столиці.
«Я вперше скажу, що спеціально призначений новий заступник В.ЦУШКА пан ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, який очолює проект «антимайдан», саме він займається і координує провокації щодо громадських активістів як з «Народної самооборони», так і інших громадських організацій, які не хочуть миритися з нинішнім бєспрєдєлом уряду реваншистів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
Він також впевнений в тому, що міліція повинна не протидіяти мітингам, а стежити за громадським порядком під час їх проведення. «Я розумію, що, вийнявши таке інородне тіло як міністр ЛУЦЕНКО, ця система знову почала працювати у заданому кучмістами режимі», - підкреслив лідер руху.