Луценко з`ясував, що готується ”антимайдан”

Лідер громадянського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що міліція стає репресивним органом по відношенню до інакомислячих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав журналістам у Житомирі.

«Я в опозиції, бо правоохоронна система стає репресивною системою щодо інакомислячих, а також механізмом по відбілюванню мафії в Україні», - сказав він.

Як аргумент на користь своїх слів він нагадав про закриття кримінальних справ проти екс-губернатора Сумської області Володимира ЩЕРБАНЯ, а також закупівлю Міністерством внутрішніх справ спецтехніки для підрозділів «Беркут» в регіонах, що знаходяться поблизу столиці.

«Я вперше скажу, що спеціально призначений новий заступник В.ЦУШКА пан ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, який очолює проект «антимайдан», саме він займається і координує провокації щодо громадських активістів як з «Народної самооборони», так і інших громадських організацій, які не хочуть миритися з нинішнім бєспрєдєлом уряду реваншистів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також впевнений в тому, що міліція повинна не протидіяти мітингам, а стежити за громадським порядком під час їх проведення. «Я розумію, що, вийнявши таке інородне тіло як міністр ЛУЦЕНКО, ця система знову почала працювати у заданому кучмістами режимі», - підкреслив лідер руху.