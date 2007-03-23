Балозі все одно, як називається коаліція

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА називає політичним рейдерством збільшення коаліції за рахунок опозиційних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Водночас В.БАЛОГА висловив переконання, що 300 голосів (конституційну більшість - УНІАН) коаліції не вдасться зібрати.

«З точки зору заяв і голови Верховної Ради, я розумію, що це самозакоханість, самозадоволення тими процесами, які пройшли, з переманюванням депутатів, в тому числі групи пана Анатолія КІНАХА», - зауважив В.БАЛОГА. (Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ висловлював упевненість, що до травня парламентська більшість нараховуватиме 300 народних депутатів - УНІАН).

Він вважає цей вчинок А.КІНАХА непродуманим. В.БАЛОГА переконаний, що політикам потрібно бути відповідальними перед своїми виборцями.

Говорячи про переманювання опозиційних депутатів до Коаліції національної єдності, він наголосив: «Ті наскоки циркові, які робляться, щоб збурити суспільство, щоб змусити тих, хто вагається, у кого є проблеми в стосунках з владою, щоб змусити їх по меншій собівартості перейти… Це трюки, які для більшості людей неприйнятні».

В.БАЛОГА також зауважив, що байдуже ставиться до зміни назви коаліції. Він підкреслив, що головне - не назва, а цілі, які стоять перед коаліцією. «Взяли, як двієчники, списали назву (офіційна назва демократичної коаліції – УНІАН) від тої коаліції, яка сформувалась, але там також були люди, для яких в першу чергу посада, а не принципи, я маю на увазі пана О.МОРОЗА, тому назва нічого не несе, несе зміст, що хочеться зробити для простого громадянина України», - сказав глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 22 та 23 березня до парламентської коаліції увійшло 11 народних депутатів із фракцій БЮТ та «Наша Україна».

Сьогодні антикризова коаліція була перейменована на Коаліцію національної єдності.