УНП і НРУ проведуть спільне засідання Центральних проводів партій

24 березня о 14-00 Українська народна партія та Народний рух України проведуть спільне засідання Центральних проводів партій. У рамках процесу об`єднання політичних сил правого політичного спектру запрошення до участі в засіданні надіслано також головам УРП "Собор" А.Матвієнку, ХДС В.Стретовичу, РХП М.Поровському, Партії відродження села І.Томичу, ГП "Пора" В.Каськіву (Будинок вчителя, вул.. Володимирська, 57). Потрібна акредитація. Телефони: (050) 444-65-27, 246-47-63.

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