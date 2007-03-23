Тимошенко: зараз ситуація гірша, ніж при Кучмі

«Наша Україна» і БЮТ поновлюють роботу Комітету національного порятунку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми сьогодні, зібравши нашу політраду, а також порадившись з керівником блоку "Наша Україна" Віктором БАЛОГОЮ, ми з сьогоднішнього дня оголошуємо поновлення роботи Комітету національного порятунку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, нині прийшов час об’єднати всі суспільні сили, громадські організації та партії.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з сьогоднішнього дня започатковується збір пропозицій від усіх громадських організацій, партій та професійних об’єднань. За її словами, лідери зазначених організацій можуть цілодобово дзвонити за телефоном 8-800-50-40-400 та висловлювати своє бажання брати участь у Комітеті національного порятунку.

«Я вважаю, що Комітет національного порятунку був зібраний під час Помаранчевої революції, і саме тоді зібрались потужні демократичні українські сили в державі і змогли прибрати режим Леоніда КУЧМИ, і саме тоді змогли поміняти владу на демократичну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз ситуація в країні є гіршою, ніж у останні місяці правління колишнього Президента Леоніда КУЧМИ. «Якщо при КУЧМІ було до десятка кланів, і КУЧМА хоча б регулював серед їх апетити поділити Україну, то сьогодні до влади прийшов один клан», - сказала вона.

Лідер БЮТ підкреслила, що під час останніх президентських виборів Комітет національного порятунку допоміг демократії перемогти, і зараз усі люди мають разом відпрацювати стратегію і тактику, і дати результат суспільству – «усунути клан ЯНУКОВИЧА через дострокові вибори».

Крім того, вона зазначила, що комітет ніхто не буде очолювати, а всі бажаючі зможуть на рівних приймати участь у його роботі, а члени комітету оберуть секретаря, який фіксуватиме рішення. «Я думаю, що зараз не час в Україні боротися за будь-яке політичне лідерство в той час, коли ми практично втрачаємо Україну. Не час сьогодні займатися кадровою метушнею», - підкреслила вона.