Тимошенко побачила, як депутати торгують тілом і міняють орієнтацію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що коаліція перекуповує опозиційних депутатів.

Про це вона сьогодні сказала на прес-конференції в Києві. «Що стосується депутатів-перебіжчиків, то я мушу сказати, що сьогодні у парламенті замість тієї дошки, де показують голосування, потрібно проводити біржові котировки. Наприклад, один КІНАХ коштує три КОВТУНЕНКА, а один НАДОША коштує 3-5 млн. доларів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, має бути публічно оголошено, яка вартість одного депутата, щоб «вони, бідні, орієнтувалися і знали, що, можливо, заяву про перехід в більшість потрібно писати завтра, бо завтра на штуку буде дорожче».

«Я вважаю, що це вже не парламент, і Президент не виконає свої конституційні обов’язки, якщо залишить цей парламент працювати.

Вона зазначила, що сьогодні пропозиції для опозиційних депутатів про перехід до більшості зросли до 10 млн. доларів.

На її думку, сьогодні БЮТ і "Наша Україна" проходять перевірку на витримку перед спокусою декількох мільйонів доларів.

«Зрадники – продають власне тіло. Я знаю, що всі засуджують, коли певні жінки торгують своїм тілом, але коли чоловіки починають торгувати своїми тілами і міняти орієнтацію… Коли вони говорять: хай хтось стане на табуретку, щоб не ставати на коліна, щоб зробити всі нетрадиційні функції, то, я думаю, що це те, що важко передбачити», - сказала вона. За її словами, в такій ситуації важко передбачили, хто може перейти до коаліції.