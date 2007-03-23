Активісти «Народної самооборони» передали до прокуратури 40 курячих яєць

Луцькі активісти громадянського руху «Народна самооборона» передали прокуратурі Волинської області 40 курячих яєць.

Як передає кореспондент УНІАН, свою акцію вони назвали „Роззброєння".

Учасники акції намагалися передати співробітникам прокуратури, за їхніми словами, „зброю, від якої у Івано-Франківську пан ЯНУКОВИЧ отримав тяжкі тілесні ушкодження", а саме – 40 курячих яєць. Однак, оскільки до пікетувальників ніхто з прокуратури не вийшов, яйця поклали перед входом до прокуратури. Після чого охоронці викинули їх у смітник, що стояв поряд.

Як розповів голова Волинської організації «Народної самооборони» Сергій КИЧІЙ, пікетувальників не пустили безпосередньо під стіни прокуратури, а тому вони з прапорами стояли через дорогу від приміщення обласної прокуратури. Він зазначив, що вони не мають жодних претензій до обласної прокуратури, але хочуть, щоб її співробітники передали Генеральній прокуратурі звернення, яке під час протесту активісти вкинули у “скриньку довіри”, оскільки ніхто із представників прокуратури до них так і не вийшов.

За словами С.КИЧІЯ, нині правоохоронні органи перетворюються на „політичну поліцію, так як було за часів КУЧМИ. “Зараз ми чітко бачимо, що міліцію використовують щоб запобігти діям опозиції. Якщо так продовжуватиметься, то матимемо – неокучмізм”, - сказав С.КИЧІЙ.

Загалом у акції, яка протривала близько години, взяло участь майже 100 осіб.