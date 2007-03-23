До складу Колегії МЗС ввійдуть Зленко, Удовенко, Грищенко і Тарасюк

Колишні міністри закордонних справ України Анатолій ЗЛЕНКО, Геннадій УДОВЕНКО, Костянтин ГРИЩЕНКО і Борис ТАРАСЮК ввійдуть до складу Колегії МЗС. Про це повідомив міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК, відкриваючи сьогодні засідання Колегії МЗС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за словами А.ЯЦЕНЮКА, таке рішення прийнято „з метою забезпечення послідовної діяльності зовнішньополітичного відомства та підвищення ефективності роботи Колегії.

Під час сьогоднішнього засідання Колегії МЗС було обговорено питання про хід переговорів України та ЄС щодо укладення нового базового договору та про заходи Міністерства з підготовки до 75-ї річниці Голодомору в Україні.

У роботі Колегії взяли участь голови та члени комітетів Верховної Ради України у закордонних справах та з питань європейської інтеграції, а також члени делегації України на переговорах з укладення нового договору України з Європейським Союзом.