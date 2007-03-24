Огризко введе Яценюка в курс і піде

Перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО сподівається на взаєморозуміння і співпрацю з новим керівником МЗС Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня», опублікованому сьогодні, 24 березня.

«Думаю, що ми знайдемо добру основу для взаєморозуміння і співпраці», - сказав В.ОГРИЗКО.

За його словами, в Міністерстві закордонних справ склався дуже гарний колектив на всіх рівнях. «Наш керівний склад створив добру команду професіоналів, які знають, що робити, як робити і куди йти. Мені здається, що Арсенію Петровичу зараз дуже важливо спертися на цей дипломатичний кістяк, який дасть йому можливість швидко ввійти в курс справи», - відзначив В.ОГРИЗКО.

Він повідомив, що в міністерстві з А.ЯЦЕНЮКОМ вже обговорювали найактуальніші на сьогодні питання, «і ми намагалися максимально інтенсивно і швидко ознайомити нового міністра з проблематикою, що стоїть на порядку денному». Як сказав В.ОГРИЗКУ, «що швидше і повніше ми зможемо наситити нового міністра цією інформацією, то легше буде працювати і йому, і нам». В.ОГРИЗКО назвав це нормальним процесом, додавши, що «ми відчуваємо взаємне бажання прислухатися». Крім того, він відзначив, що у А.ЯЦЕНЮКА є цікаві інноваційні ідеї, які також буде реалізовано.

Разом з тим В.ОГРИЗКО на запитання, чи визначився він, де і ким працюватиме далі, відповів, що зараз обмірковує це питання, відзначивши, що існує кілька варіантів і можливостей. «Я пропрацював в дипломатії 28 років, і, безперечно, мені цікава ця сфера діяльності, я дещо знаю про неї, дечому навчився, тому, думаю, що сфера моєї діяльності не повинна змінитися», - сказав В.ОГРИЗКО, додавши: «А де і ким - поговоримо про це трохи пізніше».