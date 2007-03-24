Мороз: ВР підтримає законопроект про скасування імперативного мандату

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що парламент підтримає законопроект про скасування імперативного мандату для депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Житомирі під час зустрічі з керівництвом області.

За словами О.МОРОЗА, це означатиме, «що партійного диктату, який нав’язується сьогодні деким на місцях: на Сході одними, а на Заході іншими, не буде».

Як сказав голова ВР, «суспільство не повинно брати на себе відповідальність за те, за що повинна брати на себе відповідальність партія, формуючи список». За його словами, перед тим, як формувати список, партія має дивитися, «кого брати».

О.МОРОЗ зазначив, що Венеціанська комісія досить жорстко поставилася до новацій, прийнятих парламентом України щодо імперативного мандату.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата Сергія ГОЛОВАТОГО (фракція "Наша Україна"), яким передбачається скасувати положення про імперативний мандат для місцевих депутатів.

Закон «Про внесення змін в деякі закони України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», яким встановлено імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, Верховна Рада прийняла 12 січня. Законом передбачається, що депутат, який вийшов з фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.

Відповідний закон, запропонований БЮТ, підтримали 362 народних депутати, в тому числі з коаліції, в обмін на голосування за подолання вето Президента на закон про Кабмін.

5 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон про імперативний мандат, водночас зауваживши, що вважає цей закон недемократичним.