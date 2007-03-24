Партія регіонів обурена Луценком

Прес-служба Партії регіонів обурена зневагою екс-міністра внутрішніх справ, лідера громадянського руху “Народна самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА до уряду і його керівника.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби Партії регіонів щодо висловлювань Ю.ЛУЦЕНКА у Житомирі 23 березня.

“Заяви Юрія ЛУЦЕНКА, зроблені ним у Житомирі, свідчать про те, що екс-міністром внутрішніх справ керують три сили: цинізм, ненависть і патологічна потреба руйнації всього і вся”, йдеться у заяві.

На думку авторів заяви, “лише закінчений цинік може звертатися за підтримкою до народу і при цьому ні в гріш не ставити інтереси цього народу, який завдяки таким, з дозволу сказати політикам, завтра знову може прокинутись в країні, де громадянське протистояння і хронічна нестабільність є правилом, а не винятком з нього”.

Також, як йдеться далі у заяві прес-служби Партії регіонів, “лише людина, уражена патологічною ненавистю до тих, хто не розділяє її поглядів, здатна демонструвати такий рівень зневаги до влади, яка послідовно виводить економіку держави зі стану хаосу на шлях нормального розвитку.

Лише особа, яка відчуває насолоду від усвідомлення своєї здатності впливати на людей таким чином, що вони готові зруйнувати власну оселю, може цим пишатися”.

“Назвати це авантюризмом, - підкреслюють автори заяви – означає дати дуже коректну дефініцію явищу, яке слід було б назвати його справжнім іменем. І, очевидно, через те, що цього не було зроблено, ЛУЦЕНКО вдався до хамських висловлювань на адресу діючого уряду і його керівника”. Напевно, припускають автори заяви, “в очікуванні, що уряд і прем`єр опустяться до його рівня”.

За такі речі взагалі-то треба відповідати, переконані у прес-службі Партії регіонів, “і Юрій ЛУЦЕНКО обов`язково відповість. Але не так, як йому цього хотілося б”.

“Він відповість не перед тими, кого сьогодні обпльовує: уряд мало цікавить істерія політиків-невдах. Він відповість перед людьми, яких знову кличе на барикади, і які можуть піддатися на цю провокацію. Вони обов`язково спитають у нього: в ім`я чого нас намовляли розхитувати Україну? І, безперечно, кара буде справедливою”, впевнені автори заяви.