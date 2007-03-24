”Європейська платформа” - не виборчий проект і не партія

Новий громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» презентував у Чернігові народний депутат України, лідер цього руху Микола КАТЕРИНЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, під час зустрічі з журналістами у прес-клубі реформ Микола КАТЕРИНЧУК розповів, що «Європейська платформа для України» - не виборчий проект і не політична партія, а громадсько-політичний рух, який має значний потенціал.

«Це національна ідея, яка змогла б об’єднати політичну еліту та громадян навколо європейських цінностей», - сказав він. Водночас М.КАТЕРИНЧУК не виключає можливості побудови політичної партії знизу, через громадянську ініціативу.

Як підкреслив М.КАТЕРИНЧУК, рух виступає “проти авторитарно-олігархічного реваншу, який проводить правляча коаліція”. Одне з ключових завдань руху - посилити взаємодію між демократичними партіями і блоками та об’єднати їх навколо створення єдиного стратегічного курсу інтеграції України до Європейського Союзу, сказав він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, для зміни існуючої влади необхідно створювати нові демократичні партії, оскільки, за різними опитуваннями, 30% українців не готові голосувати за існуючі партії, оскільки в них переважають представники бізнесу і політичної бюрократії.

Сенсом свого перебування у політиці М.КАТЕРИНЧУК називає вступ України до ЄС та проведення в Україні демократичних реформ. Як уточнив депутат, найближчим часом волонтери руху впродовж 8 місяців будуть збирати підписи на підтримку вступу України до ЄС.

Також, за словами М.КАТЕРИНЧУКА, передбачається, що рух «Європейська платформа для України» об’єднає різні політичні партії, які розділяють мету і напрямок реформ. Зокрема, про свою підтримку вже повідомили політичні партії правоцентристського спрямування ХДС, «Пора», Партія зелених, сказав він.

Презентація громадсько-політичного руху «Європейська платформа для України» у Чернігові відбулася у рамках загальнонаціонального туру.