Комуністи проводять опитування щодо НАТО, ЄЕП та російської мови

У Луганській області комуністи проводять “народне опитування” з питань ставлення до вступу України до НАТО, Єдиного економічного простору і надання російській мові статусу другої державної.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні зранку в усіх містах та районах Луганської області відкрилися намети комуністів. Лише у Луганську таких пунктів майже 30.

Кожен перехожий, який забажав узяти участь в цій акції, отримує три бюлетені. Перед наметами зупиняються переважно літні люди. Активісти КПУ допомагають їм “правильно” відповісти на запитання. Бюлетені збирають в імпровізовану скриньку.

Окрім того, учасники опитування мають проставити в листах опитування своє прізвище, адресу і підпис. Так званий референдум комуністи завершать на Луганщині завтра, о 16.00.