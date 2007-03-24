Луценко: сержанти й офіцери міліції не бажають повернення кучмізму

Лідер Громадянського руху “Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО задоволений співпрацею з міліцією в регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в суботу на прес-конференції в Чернігові.

“Я задоволений співпрацею із молодшою і середньою ланками міліції”, - зазначив він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, коли він їде до якогось регіону і його зупиняють працівники ДАІ, то вони віддають честь, посміхаються і кажуть, що їм було приємно працювати в часи його керівництва МВС.

Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що міліція пам’ятає, що коли він був міністром внутрішніх справ України, то піднялася зарплата правоохоронців, а також “була атмосфера виконання закону”. “Ту атмосферу свободи вони (працівники міліції - УНІАН) цінують “, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і висловив вдячність правоохоронцям за сприяння у підтриманні правопорядку на мітингах “Народної самооборони”.

Також він повідомив, що сьогодні повертаються “кучмістські методи управління МВС”. За його оцінками, нинішня влада побудована на “зраді і брехні”. Крім того, він закликав Олександра МОРОЗА вийти на дебати з ним в прямому ефірі. “Викликаю О.МОРОЗА на дебати в прямому ефірі, де б я заспокоїв його, що не маю на меті стати кандидатом в Президенти України і розвію його побоювання, щоб він спокійніше спав”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.