Луценко відчуває, що за ним стежать

За Юрієм Луценком стежать. Про це в ексклюзивному інтерв`ю 5-му каналуповідомив сам лідер громадського руху "Народна самооборона".

Юрій Луценко: "Я відчуваю, що за мною ведеться прослуховування, бо прокуратура дивним чином приходить за 5 хвилин до будь-яких моїх зустрічей з моїми друзями в тому чи іншому місці. Я відчуваю незаконне наружне спостереження - я до цього нормально ставлюсь, нехай знімають. Мені так спокійніше."