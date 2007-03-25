Янукович заграв журналістам на гітарі (фото)

Віктор Янукович дотримав слова. І таки запросив журналістів до себе додому. У маєтку в Нових Петрівцях під Києвом господар зустрічав гостей один. Янукович показав будинок, зателефонував тещі, напоїв журналістів чаєм, і - навіть - продемонстрував, як вміє грати на гітарі.

Прем`єр-міністр розказав, як під час свого губернаторства на Донеччині висватав дружину старшому синові - Олександру, і зізнався, що мріє оженити і молодшого Віктора. Прем`єр розповів, що полюбляє грати у теніс зі своїм охоронцем, а партнером по гольфу обрав депутата-регіонала Антона Пригодського.

5 канал