Янукович склав іспит і став ще сильнішим

Чесність і прозорість парламентських виборів 2006 року в Україні визнав увесь світ: здійснено важливий крок на шляху демократичних перетворень. На цьому наголосив прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ у зверненні до народу України з нагоди річниці парламентських виборів, текст якого розміщено на Урядовому порталі.

“Оглядаючи зараз дорогу, яку ми пройшли за рік, бачимо і відчуваємо ту силу, ту енергетику, яка дала нам можливість говорити сьогодні про нашу країну з гордістю. Ця сила і енергетика - в стабільності, в добробуті та в свободі”, - підкреслив прем’єр.

Серед основних своїх здобутків В. ЯНУКОВИЧ назвав сформовану парламентську більшість і уряд, “якому народ довірив відродження економічного, соціально-політичного і культурного життя держави”.

“Ми можемо нині з упевненістю сказати, що покінчили з бездоріжжям в українській економіці та зміцнили фундамент демократії. Ми поставили економічний та суспільний розвиток України на надійні рейки, які ведуть у тому напрямі, на який вказує наша стратегія до 2011 року”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ і наголосив, що “для нас стратегічними пріоритетами є економічне зростання, стабільність, добробут”.

“Цього хоче народ. А ми робимо все, щоб забезпечити людям таке життя”, - сказав прем’єр-міністр.

За його оцінкою, за рік, що минув, “Україна не лише подолала економічну кризу, не лише змогла розпочати реально поліпшувати життя людей, а й стала державою, відкритою для світу”.

“Ми віднайшлися як єдиний неподільний народ, який живе в соборній державі. І незважаючи на всілякі сценарії, за допомогою яких популісти і далі пробують баламутити та розсварювати людей, найважливішим політичним проектом України, найважливішим дороговказом на нашому шляху є і залишається єдність народу. У цьому висновку єдині і уряд, і Президент, і голова парламенту. І цього не зможуть зруйнувати жодні інтриги і жодні підступи”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

“Я був би нещирим, якби не визнав, що все те, чого нам вдалося досягти, було б неможливим, якби ми не зробили правильних висновків з подій 2004-го, 2005-го, 2006-го років. І якби ми не доклали величезних зусиль для того, щоб набути і застосувати новий політичний досвід. Ми склали іспит на випробування і вийшли з того випробування ще сильнішими”, - зазначив прем’єр.

Він висловив подяку тим, “хто був з нами у непростий час”. “Спасибі за довір’я, за мужність, за надійність”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.