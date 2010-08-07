Янукович призначив 20 суддів (список)

У т.ч. до Печерського райсуду

Президент Віктор Янукович підписав указ про призначення 20 суддів. Указ оприлюднений на офіційному президентському сайті. Відповідно до статті 127 та частини першої статті 128 Конституції України строком на п`ять років призначені: - суддею окружного адміністративного суду Автономної республіки Крим Євген Гаманко; суддями Дніпропетровського ОАС Микола Дєєв і Василь Ільков; суддею Полтавського ОАС Олександр Кукоба; суддями Харківського ОАС Олексій Котеньов і Микола Панов; суддею ОАС м.Києва Тетяна Скочок; суддею господарського суду Херсонської області Тетяна Остапенко; - суддею Тельманівського районного суду Донецької області Ігор Ковальов; суддею Вишгородського РС Київської області Володимир Підкурганний; суддею Антрацитівського міськрайонного суду Луганської області Любов Бабичева; суддею Буського РС Львівської області Ігор Коса; суддею Миколаївського РС Львівської області Юліан Дем`яновський; суддею Пустомитівського РС Львівської області Наталя Галайко; суддею Стрийського МРС Львівської області Назар Янів; суддею Миколаївського РС Миколаївської області Микола Войнарівський; суддею Придніпровського РС м.Черкаси Юлія Михальченко, суддею Сторожинецького РС Чернівецької області Василь Бужора, суддею Дарницького РС м.Києва Олексій Диба, суддею Печерського РС м.Києва Олена Ісаєвська.

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