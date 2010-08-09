Янукович пригрозив губернаторам: за дорогі шкільні форми спитає особисто

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вимагає від керівників органів виконавчої влади вжиття заходів для зменшення цінових надбавок на товари шкільного асортименту та учнівські форми.

Як повідомила УНІАН заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, глава держави дав доручення голові Ради Міністрів АР Крим, головам обласних державних адміністрацій розгорнути широку мережу шкільних ярмарків уже з середини серпня, на яких був би представлений повний асортимент шкільних форм та шкільного приладдя за доступними цінами.

“Президент України В.ЯНУКОВИЧ також доручив Міністерству економіки провести роботу щодо контролю та обмеження торговельної надбавки на учнівську форму та шкільний асортимент з тим, щоб кожній сім’ї, яка має школяра, предмети, необхідні дитині для школи, стали доступними. Президент наголосив, що кожен голова місцевої адміністрації особисто відповідатиме, якщо на території, якою він керує, будуть виявлені факти безпідставного завищення цін на шкільний асортимент”, - заявив Г.ГЕРМАН.

Вона також повідомила, що Міністерству освіти і науки доручено здійснювати щотижневий моніторинг ситуації з товарами шкільного асортименту та учнівськими формами.

Президент також доручив міністерству спільно з місцевими органами виконавчої влади вжити необхідних заходів для забезпечення підготовки до нового навчального року дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із соціально незахищених родин, зазначила Г.ГЕРМАН.