Табачник застеріг нового міністра від жовтих троянд

Новий міністр охорони здоров`я України Юрій ГАЙДАЄВ заявляє, що не робитиме «революційних кроків» на новому посту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час представлення його як міністра.

«Ніяких революційних кроків у співпраці не буде. Буде нормальна співпраця і еволюційний розвиток медицини», - заявив Ю.ГАЙДАЄВ.

Віце-прем`єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, який представляв Ю.ГАЙДАЄВА, відзначив його професіоналізм і майже дворічний стаж роботи заступником міністра охорони здоров`я. Він подарував йому букет червоних троянд і сказав: «Головне, щоб троянди були не жовті, як колір розлуки».

За словами Ю.ГАЙДАЄВА, пріоритетами медицини будуть: первинна медицина, соціальна допомога, швидка допомога, охорона материнства і дитинства, туберкульоз, серцево-судинні захворювання та онкологія. «Це не повний перелік – але це пріоритети», - додав він.

У свою чергу екс-міністр охорони здоров`я Юрій ПОЛЯЧЕНКО, призначений директором інституту Шалімова, також привітав Ю.ГАЙДАЄВА з призначенням і подякував йому за співпрацю. «Життя йде - стає яскравішим», - сказав екс-міністр, зазначивши, що сьогодні вранці прокинувся «із зовсім іншим почуттям, весняним настроєм».

Ю.ПОЛЯЧЕНКО також сказав, що на посаді міністра йому було «складно працювати в контексті нових політичних рішень коаліції та уряду». Він також повідомив, що введений до складу колегії Міністерства.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПОЛЯЧЕНКА було звільнено з посади міністра охорони здоров`я 23 березня.

Того ж дня ВР призначила Ю.ГАЙДАЄВА міністром охорони здоров`я, який з грудня 2005 р. обіймав посаду заступника міністра охорони здоров`я.

Довідка УНІАН. Ю.ГАЙДАЄВ народився 14 серпня 1954 р. в Донецьку. Закінчив Запорізький медичний інститут. Кандидат медичних наук, заслужений лікар України