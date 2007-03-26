Кисельов вважає смерть Кушнарьова не випадковою

Член парламентської фракції Партії регіонів Василь Кисельов вважає, що смерть екс-губернатора Харківської області Євгена Кушнарьова була не випадковою. Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів у понеділок на прес-конференції.

"Це моє особисте глибоке переконання: смерть Кушнарьова не випадкова", - підкреслив депутат. Кисельов уточнив, що у Кушнарьова стріляли 4 рази, куля увійшла зверху вниз. За його словами, це означає, що Кушнарьов лежав на спині і розумів, що по ньому стріляють.

Нагадаємо, 17 січня екс-губернатор Харківської області, народний депутат Євгеній Кушнарьов отримав на полюванні вогнепальне поранення, яке стало для нього смертельним. Про те, що саме Завальний вистрілив у Кушнарева, через тиждень після інциденту заявив прокурор області. Але тоді правоохоронні органи не змогли пред`явити йому звинувачення - відразу ж після події він потрапив до лікарні.

Главред