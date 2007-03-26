Кінах втратив облорганізацію ПППУ у повному складі

Рада Івано-Франківської обласної організації Партії промисловців і підприємців України прийняла рішення й надалі залишитися у складі блоку “Наша Україна” та зобов’язала депутатів місцевих рад всіх рівнів від партії неухильно виконувати це рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в розповсюдженій заяві Івано-Франківської обласної організації ПППУ.

“Ми, члени обласної організації Партії промисловців і підприємців України, обурені неочікуваним та неузгодженим з політрадою партії і обласними партійними організаціями рішенням голови партії Анатолія КІНАХА про перехід в Кабінет міністрів України”, - йдеться у заяві.

Також члени обласної організації невдоволені тим, що керівництво партії рекомендувало народним депутатам від ПППУ розглянути питання щодо можливості приєднання до Коаліції національної єдності. “Прийняття такого рішення завдало болючого удару недавно створеній опозиції демократичних сил України. Рада обласної партійної організації не підтримує такі дії керівництва партії”, - наголошується у заяві.

Івано-Франківська обласна організація ПППУ заявила про “незмінність своєї політичної діяльності”. “Ми й надалі будемо дотримуватись пріоритетів, спрямованих на подальший розвиток демократичних процесів в Україні та економічного поступу краю, прислухатися до думок прикарпатців, які у березні 2006 року віддали свої голоси за національні цінності, а їх проблеми ставити вище політичних амбіцій столичних можновладців”, - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада призначила голову ПППУ Анатолія КІНАХА на посаду міністра економіки України. Одразу після голосування члени «Нашої України» виключили А.КІНАХА з фракції.

22 березня політрада ПППУ рекомендувала своїм народним депутатам розглянути питання щодо можливості приєднання до коаліції.