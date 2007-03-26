Кисельов присягається переходити вулицю тільки на зелене світло

Народний депутат Василь Кисельов, який входить до складу фракції Партії регіонів, заявив відчуває тиск та отримує погрози у зв`язку з роботою в тимчасовій слідчій комісії з питань перевірки ситуації із забезпеченням природним газом українських споживачів, розрахунками за поставлений природний газ і можливими порушеннями чинного законодавства на енергетичному ринку України. Про це він заявив на прес-конференції сьогодні.

Як повідомляє ЛігаБізнесІнформ, Кисельов відзначив, що у зв`язку з його роботою у вказаній комісії за ним постійно йде стеження. За словами депутата, він одержав «два попередження із залякуваннями» на свою адресу, на підставі чого передав відповідний запит у Службу безпеки України.

Кисельов підкреслив, що у випадку, якщо прозвучить інформація про те, що на нього «напали хулігани» і він «знаходиться в реанімації», - це «замовлення». «Тому на полювання я їздити не буду, а вулицю переходитиму тільки на зелене світло», - сказав Кисельов, додавши при цьому, що зробить «все можливе, щоб довести працю комісії до логічного кінця».

Він також завірив в тому, що матеріали, отримані комісією, з юридичної точки зору – «залізобетонні». Проте Кисельов не виключає, що існує політичне рішення про те, щоб не розголошувати їх. За його словами, фракції БЮТ і «Наша Україна» останнім часом «прикладають максимум зусиль для того, щоб звіт комісії не заслуховували на засіданні парламенту».

При цьому Кисельов повідомив, що комісія в рамках своєї роботи одержала офіційні матеріали Генеральної прокуратури у справі колишнього прем`єр-міністра України Павла Лазаренка. За його словами, ці документи доводять, що Тимошенко «проходила свідком у справі Лазаренко і була визнана співучасницею його злочинів». Лідер БЮТ, відзначив Кисельов, "досі не притягають до відповідальності". Це, за його словами, свідчить про те, що "її чогось прикривають".

В.Кивельов вважає, що з одного боку Ю.Тімошенко "утримують на могутньому гачку в Україні", а з іншого боку, США не зацікавлені в тому, щоб повертати незаконно вивезені з України $440 млн., які проходять у справі П.Лазаренка. У зв`язку з цим члени тимчасової слідчої комісії Верховної Ради планують звернутися до уряду США з вимогою повернути ці гроші до України.

Нагадаємо, 18 листопада 2005 року Верховний Суд України закрив всі кримінальні справи проти Юлії Тимошенко, Олександра Тимошенко, Геннадія Тимошенко, Євгенія Шаго, Лідії Сокольченко, Антоніни Болюри за відсутністю складу злочину.