У Брюсселі Яценюк взявся за українських послів

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК cьогодні у Брюсселі провів регіональну нараду з послами України в Бельгії та Люксембурзі, Великій Британії, Нідерландах, Португалії, ФРН, Франції і представниками України при ЄС, НАТО та Раді Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у ході наради дипломати проаналізували стан і перспективи співробітництва з відповідними державами та міжнародними організаціями. Особливу увагу було приділено аналізу процесів на європейському континенті в політичній, безпековій, економічній та енергетичній сферах.

За підсумками наради міністр дав низку доручень з метою забезпечення якісної підготовки низки міжнародних заходів протягом найближчих місяців.

Окремою темою наради стала проблематика консульсько-правового захисту громадян України за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, А.ЯЦЕНЮК здійснює робочий візит до Брюсселя на запрошення Комісара Європейської комісії з питань зовнішніх відносин і європейської політики сусідства Беніти ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.