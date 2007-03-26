Янукович: після виборів стало видно, хто є хто

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що президентські вибори 2004 року і парламентські – 2006-го дали Україні як негативні, так і позитивні результати.

Про це прем`єр заявив сьогодні ввечері в ефірі телеканалу «Україна».

«Негативні ми отримали в економіці, позитивні ми отримали в демократичних основах розвитку суспільства», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На його думку, після виборів народ оцінив можливості кожної політичної сили, і стало видно, «хто є хто в нашій державі». «Країна серйозно подорослішала за цей період часу», - підкреслив прем`єр.