Від Тимошенко у коаліцію перебіжать ще 14 депутатів?

Сьогодні парламентську фракцію БЮТ залишать ще 14 народних депутатів, повідомляють "Экономические известия", посилаючись на своє джерело, близьке до одного з парламентаріїв. Вони увійдуть до коаліції національної єдності (КНЄ). Джерело уточнило, що заяву про перехід депутатів в КНЄ буде оприлюднено через тиждень — на найближчому пленарному засіданні Ради.

Народний депутат від БЮТ Святослав Олійник підтвердив реальність інформації джерела і кількість нових перебіжчиків, але не став називати прізвища: «Наскільки мені відомо, не всі з потенційних перебіжчиків ухвалили остаточне рішення про вихід з фракції». Пан Олійник вважає, що серед 14 депутатів немає представників великого капіталу. «Їх (перебіжчиків.— «і») рішення продиктоване бажанням поповнити власний гаманець. Ці люди відрізнятимуться абсолютно поганим розумінням ситуації і повною відсутністю совісті», - підкреслив бютівець.

Його колега по фракції Владимир Полохало стриманіше оцінив кількість тих, хто виходить з фракції БЮТ. «Цифра — це елемент інформаційної війни. Публікація цих цифр — тиск з метою деморалізації і дискредитації опозиції. Це якась інформаційна спецоперація», - заявив пан Полохало. Він вважає, що таким чином представники КНЄ продовжують стратегію на зближення з тими частинами «Нашої України» і БЮТ, які свого часу підтримали кандидатуру Віктора Януковича на пост прем`єра. «Це близько 30 чоловік з двох фракцій. Таким чином, навряд чи з об`єднаної опозиції вийдуть ще більше 10 чоловік», - підкреслив Володимир Полохало.

Володимир Заплатинський, лідер депутатського об`єднання «Незалежна Україна» (дев`ять чоловік), сказав, що кількість і імена перебіжчиків з «НУ» і БЮТ найближчим часом назвуть з трибуни: «Ми не приховуємо, що наше завдання — довести коаліцію до конституційної більшості, і працюємо над цим». У регламентному комітеті Ради також ведеться робота над змінами в регламенті. За інформацією видання, однією зі змін стане надання права позафракційним депутатам створювати фракції.