Сьогодні Ющенко розставлятиме акценти
09:51, 27 березня 2007Політика
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І вручить нагороди футболістам
Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у всеукраїнській нараді з головами обласних та районних державних адміністрацій «Україна: регіональні акценти».
Як повідомляє прес-служба глави держави, до участі також запрошені представники уряду.
На нараді будуть обговорені проблеми регіонів України, насамперед соціального спрямування. Серед інших тем – міжбюджетні відносини, ситуація у житлово-комунальному господарстві.
Крім того, сьогодні Президент України вручить державні нагороди гравцям та тренерам Національної збірної з футболу. Також заплановано, що глава держави огляне виставку всеукраїнської акції дитячого малюнку і листа «Євро–2012: крок у майбутнє».
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