Сьогодні Ющенко розставлятиме акценти

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у всеукраїнській нараді з головами обласних та районних державних адміністрацій «Україна: регіональні акценти».

Як повідомляє прес-служба глави держави, до участі також запрошені представники уряду.

На нараді будуть обговорені проблеми регіонів України, насамперед соціального спрямування. Серед інших тем – міжбюджетні відносини, ситуація у житлово-комунальному господарстві.

Крім того, сьогодні Президент України вручить державні нагороди гравцям та тренерам Національної збірної з футболу. Також заплановано, що глава держави огляне виставку всеукраїнської акції дитячого малюнку і листа «Євро–2012: крок у майбутнє».