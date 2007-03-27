Перебіжчику з БЮТ набридло ”щось блокувати чи сидіти у підвалі”

До травня у Верховній Раді буде створено нове міжфракційне об’єднання депутатів чисельністю до 25 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Кременчуці народний депутат Олег НАДОША.

За його словами, наразі п’ять депутатів, які вийшли з фракції БЮТ і увійшли до Коаліції національної єдності, вже утворили міжфракційне депутатське об’єднання.

«За моєю інформацією, до нього мають увійти ще з десяток депутатів від БЮТ, 4 - від НСНУ, три - від Партії регіонів, та вирішується питання по двом нардепам від СПУ. До першого травня ми наберемо 20-25 депутатів», - заявив О.НАДОША.

Своє входження до коаліції він пояснив непорозуміннями всередині фракції БЮТ.

«Всім набридло те, що відбувається у парламенті. Набридла політика екстремізму, якою ми займалися у БЮТ. Скільки ми там знаходилися, стільки піднімалося питання, чи йти щось блокувати чи сидіти у підвалі. 70% робочого часу ми блокували трибуну в Київській міськраді чи парламенті», сказав О.НАДОША. На його думку, депутати не повинні цим займатися. Крім того, за його словами, БЮТ практично повністю змінив свою ідеологію. «Ліво-ліберальна ідея була, а зараз блок скотився до риторики ВІТРЕНКО», - зазначив О.НАДОША.

«Наш перехід до коаліції не означає, що ми стовідсотково голосуватимемо за рішення коаліції. Члени об’єднання мають свій погляд на питання», - запевнив народний депутат.

Він додав, що нове об’єднання ще не має назви і керівника. З цим депутати визначаться, коли зберуть якнайбільше членів.

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня до парламентської коаліції увійшло 11 народних депутатів із фракцій БЮТ та «Наша Україна». Зокрема, 5 народних депутатів із фракції БЮТ: Олександр КОВТУНЕНКО, Олег НАДОША, Володимир ТКАЧЕНКО, Сергій ПОЛІЩУК, Олександр ЄДІН та 6 - із фракції «Наша Україна»: Анатолій ШКРІБЛЯК, Лев ГНАТЕНКО, Василь ГУРЕЄВ, Віктор ЛЕЩЕНКО, Віталій МАЙКО, Олексій ФЕДУН.