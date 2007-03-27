Голову Фонду держмайна підозрюють у корупції

Голова спеціальної контрольної Комісії Верховної Ради України з питань приватизації Андрій КОЖЕМ’ЯКІН звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням з’ясувати наявність ознак корупційних діянь у діях керівництва Фонду державного майна (ФДМУ) при проведенні конкурсу з приватизації ВАТ «Державна холдингова компанія «Луганськтепловоз».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, членом фракції якого є А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Депутат також наполягатиме на тому, щоб відбулося позачергове засідання комісії, на якій була б дана оцінка діям керівництва ФДМУ.

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що 22 березня 2007 року ФДМУ за результатами розгляду матеріалів конкурсних пропозицій затвердив рішення про допуск до участі у конкурсі з продажу ВАТ «Луганськтепловоз» лише компанії, пов’язаних з ЗАТ «Трансмашхолдинг» (РФ), а саме: ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Брянськ, Російська Федерація) і ВАТ «Демиховський машинобудівний завод» (Москва, РФ).

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що за умов, які склалися, конкурс з продажу «Луганськтепловозу» не повинен був відбуватися.

На думку депутата, конкурс не можна було проводити з двох причин.

«Перше. До конкурсу долучили тільки дві афільовані структури, підконтрольні російській компанії «Трансмашхолдинг» - тобто це рівнозначно проведенню конкурсу з одним учасником. В цьому випадку закон передбачає інші механізми продажу. Друге. В результаті цього так званого конкурсу держава втрачає як мінімум 200 млн. гривень, тому що два інших учасники, які повинні були брати участь у конкурсі (які з якихось причин були відсторонені), були готові запропонувати стартову ціну майже удвічі вищу». - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він також нагадав, що голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК при підготовці до продажу цього підприємства планувала продати його за 1 млрд. грн. «У мене є питання до Антимонопольного комітету з приводу допуску до конкурсу компанії «Брянський машинобудівний завод», яка не відповідає додатковим умовам конкурсу», - сказав депутат. Він повідомив, що «ця компанія не надала належної інформації про суб’єкти, які пов’язані з ними відносинами контролю».

Як повідомляв УНІАН, про проведення конкурсу з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” ФДМУ оголосив 19 липня 2006 року, його було заплановано на 3 жовтня 2006 року. Наказом від 2 жовтня 2006 року ФДМУ призупинив конкурс.

На участь в конкурсі подавали заявки 4 компанії: ВАТ "Демиховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м.Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м.Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод"). До конкурсу були допущені 2 компанії: ВАТ "Демиховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".

23 березня 2007 року ФДМУ провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За результатами конкурсу переможцем визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. (Стартова ціна пакета становила 292 млн. грн.).